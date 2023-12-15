تعرف على مواعيد مباريات الزمالك في بطولة الوحدة الإماراتي الودية

ياسر رشاد - القاهرة - شهد المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح اليوم الجمعة بمقر نادي الوحدة الإماراتي وبمشاركة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الإعلان عن تفاصيل ومواعيد مباريات البطولة.

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب حيث يلعب الزمالك أمام الوحدة الإماراتي بينما يواجه الإتفاق السعودي نظيره أم صلال في نصف النهائي.

ويتأهل الفريقان الفائزان للعب المباراة النهائية بينما يلعب الطرفين الخسرين في لقاء تحديد المركز الثالث لهذه البطولة.

موعد مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي

تقام مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي ضمن منافسات البطولة الودية التي تستضيفها أبوظبي يوم 20 يناير المقبل في الساعة الثامنة والنصف ويسبقها مباراة نصف النهائي الأخرى بين أم صلال والإتفاق.

وتلعب المباراة النهائية للبطولة يوم 22 يناير المقبل على ملعب أستاد آل نهيان في السابعة والنصف مساءً بينما تلعب مباراة تحديد المركز الثالث للبطولة على نفس الملعب في الرابعة والنصف مساءً.

من جانبه تقدم أحمد سليمان بالشكر لنادي الوحدة على الاستضافة، وشدد على أن مشاركة الزمالك في البطولة بهدف الاستفادة الفنية، خوصوصًا أن الإدارة تسعى لبناء فريق قوي في الفترة المقبلة، وأوضح أن الجهاز الفني سيستفيد من البطولة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين وتجهيز الفريق خلال فترة توقف الدوري بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.