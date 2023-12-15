بيراميدز يوقع عقوبات مالية قاسية على لاعبيه بعد السقوط أمام البلدية

ياسر رشاد - القاهرة - قررت إدارة نادي بيراميدز توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق بعد التعادل المخيب للآمال أمام بلدية المحلة في الدوري الممتاز.

وتعادل بيراميدز مع بلدية المحلة بهدفين لكل منهما في لقاء الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز والذي جرى على استاد الدفاع الجوي.

وجاء قرار توقيع العقوبة بعد فقدان نقطتين هامتين في مشوار المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، ومع ارتباط الفريق بمباريات هامة خلال الأيام المقبلة، ومواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، بجانب خوض مواجهات كأس السوبر المصري في الإمارات نهاية الشهر الجاري.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز مؤقتاً برصيد 17 نقطة، بينما يستعد لمواجهة نظيره صنداونز الجنوب أفريقي في منباراة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وصنداونز في دوري الأبطال

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام صن داونز، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة المباراة في السادسة من مساء الثلاثاء ١٩ ديسمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في إطار رابع جولات دور المجموعات.

ويدير اللقاء طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو،

ويعاونه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حفيظ المساعد الثاني، وألفريد أرمي الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام جون كلود برميتشاو من بوروندي، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا.