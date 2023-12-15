شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى البنك الأهلى: الزمالك لم يطلب قطع إعارة أسامة فيصل فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، حقيقة طلب مسئولي الزمالك قطع إعارة أسامة فيصل وعودته إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكداً أن هذه الأنباء لا صحة لها.

وقال نصار، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن مسئولى الزمالك لم يتواصلوا معى بشأن عودة أسامة مهاجم فريق البنك الأهلى والمعار من القلعة البيضاء، موضحاً أن اللاعب مستمر مع الفريق حتى نهاية إعارته.

ويرتبط أسامة فيصل بعقد إعارة إلى البنك الأهلى لمدة موسمين حتى نهاية الموسم الحالى، حيث انتقل إلى البنك الأهلى على سبيل الإعارة العام قبل الماضى.

فى سياق مختلف، أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة معتمد جمال، صفحة مباراة المصري البورسعيدى التي أقيمت مساء أمس، الخميس، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري وخسرها الفارس الأبيض بهدف دون رد، من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بالكونفدرالية.

افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد.