شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل طنطا وغزل المحلة فى مباراة اليوم بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو أنور، المدير الفني لطنطا ، تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء غزل المحلة اليوم علي ملعب طنطا، فى الثانية والنصف عصرا، ضمن مواجهات الجولة الـ12 من دوري المحترفين، وجاء التشكيل كالتالي..

أحمد ربيع الشيخ،اسامة النجار، أحمد علي، محمد حسام الشرخ، أحمد حسني، حسون محمد، أحمد السيد، شهاب فتحي، شيكا، محمد عاطف، كريم أسامه.

ويجلس علي دكه البدلاء :مصطفي الكومي ، نصر عبد الرازق ، محمد السيد عبد الهادي ، إبراهيم جمال ، فارس طارق ، محمد مصطفي حموشه ، أحمد الشامي ، أقطاي عبد الله، عبد الرحمن الدح.

تشكيل المحلة لمباراة اليوم

وأعلن حسام عبد العال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، تشكيل فريقه وجاء كالتالى..

عمرو شعبان في حراسة المرمى،عمرو الجزار ، أحمد طارق ، عبد الرحمن بودي ، عبد الرحيم العموري ، محمد حجازي ، شيكو محارب ، خالد الإخميمي ، عبده يحيى ، تشارلز باسي ، رجب مارو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود الحضري ، محمد جابر ، أحمد مجدي ، أبو الحمد ، أحمد حجي ، محمود مسعد ، حسام حسن ، عمرو مصطفى ، اوشا.

ويحتل طنطا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطه بينما يحتل غزل المحله المركز الخامس برصيد 21 نقطة.