شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خسائر للزمالك بعد السقوط أمام المصري فى الدوري.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الفريق الأول لنادى الزمالك، بقيادة معتمد جمال المدير الفني، هزيمة أمام المصرى البورسعيدي بهدف دن رد فى المباراة التى جمعتهما أمس الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة التاسعة من بطولة دوري Nlle . ولم تكن خسارة الزمالك أمام المصرى فى النقاط فقط، بل هناك عدة خسائر تلقاها الأبيض من مباراة الفريق البورسعيدي نرصدها فى السطور التالية.

التراجع فى جدول ترتيب الدوري

تراجع الزمالك للمركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 8 مباريات، فاز فى 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل فى مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 10.

كسر رباعية الكلين شيت

اهتزت شباك الزمالك ودخل مرماه هدف بعد 4 مباريات نجح خلالها الفريق فى الحفاظ على شباكه نظيفة، وهى مباريات أبو سليم الليبى وسوار الغينى وساجرادا الأنجولى بالكونفدرالية، ومودرن فيوتشر فى الدورى.

أول هزيمة لمعتمد جمال مع الابيض

تلقى معتمد جمال أول هزيمة له مع الأبيض، بعدما فاز فى 5 مباريات التى قادها حيث تغلب على بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر، وتغلب على مودرن فيوتشر في الدوري، وعلى مستوى المباريات الأفريقية فاز على ابو سليم الليبى وسوار الغينى وساجرادا الأنجولى بالكونفدرالية.