شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص طبى يحسم موقف عمر جابر ومحمود علاء من مباراة ساجرادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود علاء وعمر جابر، ثنائى الزمالك، لفحص طبي خلال الساعات القادمة لتحديد موقفهما من مواجهة ساجرادا الأنجولى، بعد معانتهما من الإصابة التي تهدد مشاركتهما أمام بطل أنجولا الأربعاء المقبل فى الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية.

ويعانى محمود علاء من "تورم" فى الأنكل منعه من التواجد في مباراة المصرى الماضية بدورى NILE بينما تعرض عمر جابر للإصابة فى العضة الضامة في مباراة الفريق البورسعيدى، ولم يستكمل بسببها اللقاء واضطر معتمد جمال إلى استبداله.

بينما يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات مصطفى شلبى جناح القلعة البيضاء أول يناير المقبل، بعد إنهاء برنامجه التأهيلى المخصص من قبل الجهاز الطبي في القلعة البيضاء، بسبب إصابة شرخ القدم ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن صفوف الفريق أمام ساجرادا الأنجولى.

وفى ذات الوقت، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تجهيز محمود حمدى الشهير بـ"الونش"، مدافع القلعة البيضاء، بمواجهات ودية خلال فترة توقف الدورى القادمة، حتى يكتسب حساسية المباريات بسبب غيابه لفترة طويلة نتيجة إصابة الرباط الصليبى.