شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلي أمام أندية آسيا قبل مواجهة اتحاد جدة السعودى فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" مباراة من العيار الثقيل فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، هى بمثابة تحدٍ عربي قوي بين الأهلي واتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة فى السعودية فى الفترة من الفترة 12 حتى 18 ديسمبر.

والتقى الأهلي مع الأندية الآسيوية 7 مرات فى بطولة كأس العالم للأندية، نجح فى تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وخسر أربع مباريات، البداية كانت أمام اتحاد جدة فى نسخة 2005 باليابان وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد، والمباراة الثانية كانت أمام سيدنى الأسترالى فى 2005 أيضاً، وخسر المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

بينما فى اللقاء الثالث خسر الاهلى من إيلايد الأسترالى بهدف دون رد فى نسخة 2008، وفى اللقاء الرابع فاز الأهلى على هيروشيما اليابانى بهدفين مقابل هدف فى نسخة 2012 ، وفى اللقاء الخامس خسر المارد الاحمر من غوانزو الصينى بهدفين دون رد فى نسخة 2013 التى أقيمت بالمغرب .

وفى اللقاء السادس فاز الأهلى على الدحيل القطري بهدف دون رد فى نسخة قطر 2021 ، وفى اللقاء السابع والأخير فاز الأهلى على الهلال السعودى برباعية دون رد فى نسخة 2022 بالإمارات.

ويخوض الأهلى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.