جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم فى الجولة التاسعة

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القاهرة - سامية سيد - تُقام اليوم، الجمعة، 3 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile) ويلتقي الداخلية مع سموحة، وطلائع الجيش مع المقاولون العرب، وفاركو مع زد.



ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم فى الجولة التاسعة ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم فى الجولة التاسعة



ترتيب الدوري المصري

مباريات اليوم فى الدوري المصري

المباراة الأولى، يلعب الداخلية مع سموحة في الرابعة عصراً باستاد السلام، وسيكون اللقاء قويا لرغبة الفريقين فى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة. خاض فريق الداخلية الذي يقوده هيثم شعبان 8 مباريات في بطولة الدوري حتى الآن، حصد خلالها 6 نقاط وفاز في مباراة واحدة وخسر 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات وسجل لاعبيه ، 3 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدف.

أما سموحة، الذي يقوده أحمد سامي، فجمع 12 نقطة من 8 مباريات خاضها فى المسابقة المحلية ، وحقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر مباراتين ، وسجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

وفى المباراة الثانية، يستضيف طلائع الجيش نظيره المقاولون العرب فى السادسة مساءً باستاد جهاز الرياضة العسكري، ويتطلع الفريقان لحصد النقاط الثلاث. ففريق الطلائع الذي يتولى تدريبه عبد الحميد بسيوني خاض 8 مباريات هذا الموسم حصد خلالها 14 نقطة بالفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة مثلهما وسجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف ، ويرغب الطلائع في مواصلة العروض القوية هذا الموسم من خلال الفوز على المقاولون المُتعثّر هذا الموسم .

وتبدو الأمور مختلفة تماماً في المقاولون العرب الذي يُعاني هذا الموسم من سوء النتائج الأمر الذي تسبب في رحيل شوقي غريب وتعيين طلعت محرم بدلاً منه ، وخاض ذئاب الجبل هذا الموسم 8 مباريات جمع خلالهم 4 نقاط فقط من التعادل في 4 مباريات وخسارة مثلهم ولم يعرف المقاولون طعم الفوز هذا الموسم ، وسجل المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكه 14 هدف.

وفى المباراة الثالثة، يستضيف فاركو نظيره زد فى السادسة مساءً باستاد برج العرب، وتُعد مباراة اليوم صراعاً بين "القمة والقاع"، ففريق زد الذي يقوده مجدي عبد العاطي خاض 7 مباريات حصد خلالها 13 نقطة بالفوز في 3 مباريات والتعادل في 4 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة هذا الموسم وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 11.

وبالنسبة لفريق فاركو الذي يقوده خالد جلال فيعاني هذا الموسم ، حيث خاض 8 مباريات جمع خلالها 5 نقاط فقط من خلال الفوز في مباراة واحدة والتعادل في مباراتين وخسارة 5 مباريات ، وسجل لاعبيه 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدف.