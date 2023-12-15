شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية المحافظ وحضور مصطفي عزام.. افتتاح أول فرع لأندية سيتي كلوب علي النيل بشبين الكوم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار رؤية شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي، برئاسة المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، للتوسع فى مجال الاستثمار الرياضى من خلال تدشين فروع جديدة لأندية سيتى كلوب فى مختلف المحافظات ، يفتتح اليوم مجلس ادارة مجموعة أندية سيتي كلوب برئاسة الدكتور مصطفي عزام سيتي نايل فيو شبين الكوم كأول مرسي نهري لأندية سيتي كلوب بحضور ورعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وانتهت شركة استادات برئاسة المهندس سيف الوزيرى من انشاء اول فرع على النيل بمسمى سيتى نايل فيو بمدينة شبين الكوم ،ليقدم خدماته لاعضاء اندية سيتى الذى تضمن اول ملعب بادل تنس على النيل مباشرة كما يتضمن حديقة اطفال وقاعة استقبال ومنطقة احتفالات للاعضاء.

يأتي افتتاح سيتي نايل فيو شبين الكو م اتساقا مع توجهات الدولة المصرية للتنمية، المتمثلة في افتتاح الفروع في مختلف المحافظات وانشاء بعض الملاعب والاستادات في المحافظات.

وتتجه شركة استادات للاستثمار الرياضى للتوسع في مجال الاستثمار لتقديم إضافة للبنية التحتية في مجال النشاط الرياضي في مصر ، فضلاً عن دور أندية سيتى كلوب المنتظر في نشر ممارسة الرياضة علي المستوي الوطنى وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية الحديثة للمواطنين من كافة الفئات والأعمار.

ويعد إنشاء سيتي نايل فيو لاول مرة طفرة كبيرة وانتعاشة رياضية وترفيهية كبرى سوف تساهم فى رواج تجارى وخاصة بعد تطوير الاستاد والمحلات التجارية، خاصة وأن إنشاء نادى City Club سوف يساعد فى توفير فرص عمل كبيرة لأهالى المحافظة .