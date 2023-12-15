شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاضل بين 5 منتخبات لودية منتخب مصر قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة فى الأيام الأخيرة أكثر من عرض لمواجهة المنتخب الوطنى الأول ودياً فى يناير المقبل، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية المقرر لها الشهر المقبل فى كوت ديفوار.

وأبرز هذه المنتخبات التى يفاضل اتحاد الكرة بينها هي من الكونغو وأنجولا وتنزانيا وكينيا وبوروندي، ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة الأمر بالتنسيق مع فيتوريا خلال الأيام المقبلة.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن المجموعات التالية: "المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو، والمجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق، والمجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا، والمجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا، والمجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا، والمجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا .