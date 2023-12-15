رامي نصوحي رئيسًا لبعثة الزمالك في أنجولا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا، استعداداً لخوض مباراة ساجرادا المقبلة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 20 ديسمبر الجاري.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الجمعة، عقب خوض مباراة المصري أمس الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يستأنف تدريباته غدًا

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً السبت ، على ملعب النادي في إطار الاستعداد للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.