برشلونة مهدد بالاستبعاد من كأس العالم للأندية 2025

بات نادي برشلونة الإسباني مهددًا بالاستبعاد من منافسات النسخة المجمعة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد، والتي ستقام بمشاركة 32 فريقًا.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، في أمريكا بين يونيو ويوليو بمشاركة 32 فريقا.

وأفادت التقارير، أن نادي برشلونة تراجع ترتيبه في تصنيف الاتحاد الأوروبي، بعد الهزيمة من أنتويرب مما فتح الباب أمام احتمالية غيابه عن كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في عام 2025.

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وخسر فريق برشلونة من نظيره رويال أنتويرب بهدفين لثلاثة، في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

ومن المقرر تأهل فريقين فقط من كل دولة لمونديال الأندية، حيث ما زال ريال مدريد في مقدمة تصنيف الاتحاد الأوروبي، ويليه أتلتيكو مدريد أيضًا بعد تألقه أوروبيًا هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة “موندوديبورتيفو”، فإن المنافسة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة سيحسمها أحدهما حال التتويج بلقب دوري الأبطال هذا الموسم.

وتابعت: “المنافسة بين برشلونة والأتلتي، سيحددها المعيار الذي سيلتزم به الاتحاد الدولي في اجتماع الأحد المقبل، وهل سيعتمد تصنيف الفيفا أم تصنيف اليويفا في آخر 4 مواسم”.