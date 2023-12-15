فوزي البنزرتي يعود لقيادة الوداد المغربي خلفًا لـ عادل رمزي

عاد التونسي فوزي البنزرتي لقيادة فريق الوداد المغربي للمرة الرابعة في مسيرته الكروية، عقب الإطاحة بـ عادل رمزي المدير الفني للفريق الكروي الأول.

وعينت إدارة الوداد المغربي البنزرتي، بعدما وجهت الشكر لـ عادل رمزي، المدير الفني بعد تراجع الأداء والنتائج خلال الأسابيع الأخيرة، في البطولة المحلية ودوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا لموقع “LE360” المغربي، فإن البنزرتي وقع على عقدا مع الوداد مدته ستة أشهر قابلة للتجديد من أجل تدريب الفريق الكروي الأول، و٥يعاونه محمد مديحي مدرب مساعد مؤقتا.

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وأشار الموقع المغربي إلى أن عادل رمزي رفض فسخ التعاقد مع الوداد بالتراضي من طرف واحد، وهو ما أدى لتكليف خزينة الفريق مبلغًا ضخمًا.

وأوضح: “إدارة الوداد منحت عادل رمزي 100 مليون سنتم، لحل أزمته والموافقة على قرار فسخ التعاقد، بسبب سوء أداء الفريق.

وحقق البنزرتي خلال قيادته لفريق الوداد في 3 مناسبات سابقة، لقب السوبر الأفريقي ونسختي الدوري المغربي.