“تيفو” جماهير اتحاد قبل مباراة الاهلي في كأس العالم للأندية.. فيديو

تجهز جماهير الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة السعودي “تيفو” خاص لمباراة العميد أمام الاهلي في كأس العالم للأندية، والتي ستقام على ملعب “الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الجمعة.

وسيلاقي فريق اتحاد جدة نظيره الاهلي في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

وستقام مباراة الاهلي والعميد على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ونشرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية فيديو من ملعب مباراة الاهلي والاتحاد، وكتبت: “تيفو لجماهير الاتحاد في المدرج الخاص لهم خلف المرمى في ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”.

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وخطف فريق اتحاد جدة التأهل إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية بعدما اكتسح أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية”، في الافتتاح.