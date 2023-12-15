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“تيفو” جماهير اتحاد قبل مباراة الاهلي في كأس العالم للأندية.. فيديو

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جماهير اتحاد جدة

جماهير اتحاد جدة

تجهز جماهير الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة السعودي “تيفو” خاص لمباراة العميد أمام الاهلي في كأس العالم للأندية، والتي ستقام على ملعب “الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الجمعة.

وسيلاقي فريق اتحاد جدة نظيره الاهلي في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت .

وستقام مباراة الاهلي والعميد على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ونشرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية فيديو من ملعب مباراة الاهلي والاتحاد، وكتبت: “تيفو لجماهير الاتحاد في المدرج الخاص لهم خلف المرمى في ستاد مدينة الملك عبدالله ”.

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وخطف فريق اتحاد جدة التأهل إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية بعدما اكتسح أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية”، في الافتتاح.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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