ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال لمباراة الوحدة في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل فريقه لمباراة الوحدة في دوري روشن السعودي.

وستقام مباراة الهلال ضد الوحدة، في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وسيلاقي الزعيم نظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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تشكيل الهلال لمباراة الوحدة في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سيرجي سافيتش، مالكوم، روبن نيفيز.

في الهجوم: سالم الدوسري، ألكساندر ميتروفيتش، ميشايل.

وتضم قائمة البدلاء “حبيب الوطيان، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، محمد كنو، مصعب الجوير، ناصر الدوسري، محمد القحطاني، عبد الله الحمدان، صالح الشهري”.

ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 44 نقطة من 16 مباراة، بينما يأتي الوحدة في المركز التاسع، برصيد 22 نقطة.