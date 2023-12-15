قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني بنادي برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز عن قائمة البلوجرانا للمواجهة المرتقبة أمام نادي فالنسيا في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على منافسه فالنسيا، غدًا السبت، بملعب “الميستايا” ضمن مباريات الجولة السابعة عشر للدوري الإسباني.

ويغيب عن صفوف البرسا 4 لاعبين على رأسهم مارك تير شتيجن وجافي وألونسو وإنيجو مارتينيز للإصابة.

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وجاءت قائمة برشلونة أمام فالنسيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينا، أسترالاجا، كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، كريستينسن، سيرجي روبيرتو، كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت.

الوسط: بيدري، روميو، فرينكي دي يونج، إيلكاي جوندوجان، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي، رافينها، جواو فيليكس، لامين يامال، مارك جويو.

وتعرض برشلونة لهزيمة ثقيلة في الجولة الماضية أمام نظيره نادي جيرونا في بطولة الدوري الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدفين.