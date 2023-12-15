اخبار الرياضه

جوارديولا يكشف موقف هالاند من المشاركة في كأس العالم للأندية

0 نشر
0 تبليغ

إيرلينج هالاند- مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

إيرلينج هالاند- مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن فرص مشاركة الدولي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق في كأس العالم للأندية.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية ” هالاند سيصل اليوم وسيقوم الأطباء بفحصه وسنرى كيف يشعر”.

وتابع في حديثه” النرويجي خضع لبرنامج علاجي، آمل أن يتمكن من السفر إلى غدًا بعد المباراة”.

اقرأ أيضًا: الاهلي يضمن مليون دولار قبل مواجهة الاتحاد السعودي في مونديال الأندية

شدد” أعتقد أنه سيغادر معنا إلى السعودي وبعد ذلك سنرى عن مدى قدرته على لعب المباراة الأولى أو الثانية أو عندما نعود”.

وعن مشاركته أمام كريستال بالاس،أوضح” لا أعتقد ذلك، ربما سيفاجئونني ويخبرونني بشيء جديد، لكنني لا أعتقد ذلك”.

ويستعد نادي مانشستر سيتي للمواجهة المرتقبة أمام نادي كريستال بالاس في إطار منافسات الجولة الـ17 من بطولة .

وستنطلق مواجهة المان سيتي أمام كريستال بالاس غدًا السبت الموافق 16 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا