جوارديولا يكشف موقف هالاند من المشاركة في كأس العالم للأندية

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن فرص مشاركة الدولي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق في كأس العالم للأندية.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية ” هالاند سيصل اليوم وسيقوم الأطباء بفحصه وسنرى كيف يشعر”.

وتابع في حديثه” النرويجي خضع لبرنامج علاجي، آمل أن يتمكن من السفر إلى السعودية غدًا بعد المباراة”.

اقرأ أيضًا: الاهلي يضمن مليون دولار قبل مواجهة الاتحاد السعودي في مونديال الأندية

شدد” أعتقد أنه سيغادر معنا إلى السعودي وبعد ذلك سنرى عن مدى قدرته على لعب المباراة الأولى أو الثانية أو عندما نعود”.

وعن مشاركته أمام كريستال بالاس،أوضح” لا أعتقد ذلك، ربما سيفاجئونني ويخبرونني بشيء جديد، لكنني لا أعتقد ذلك”.

ويستعد نادي مانشستر سيتي للمواجهة المرتقبة أمام نادي كريستال بالاس في إطار منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق مواجهة المان سيتي أمام كريستال بالاس غدًا السبت الموافق 16 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.