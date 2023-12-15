كيف استعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة في مونديال الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة اتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي.

الأهلي، بطل أفريقيا، يلتقي مع الاتحاد، ممثل الدولة المضيفة، مساء الجمعة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

وكان الاتحاد قد تغلب في الدور التمهيدي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، بثلاثية دون رد ليصعد لمواجهة الأهلي.

في السطور التالية يلقي "الخليج 365" الضوء على استعدادات الأهلي لمواجهة الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023.

كيف استعد الأهلي لمواجهة الاتحاد في مونديال الأندية؟

وصلت بعثة الأهلي إلى السعودية يوم الإثنين الماضي، بعد 3 أيام من التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في دوري أبطال أفريقيا.

وفي اليوم التالي، خاض لاعبو الأهلي مرانهم الأول في الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

جاء ذلك بعد قيام خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، بمعاينة ملعب التدريب الخاص بالفريق، وغرف الملابس، للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل خوض المران الأول.

وشهد المران الأول للفريق الأحمر التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

كما حرص مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق، على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

وكلف مارسيل كولر وفدا من الجهاز الفني بحضور مواجهة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في ملعب "الجوهرة".

بينما قام كولر وباقي أفراد الجهاز الفني ولاعبو الفريق بمشاهدة المباراة في صالة الاجتماعات بفندق الإقامة.

يوم الأربعاء خاض الأهلي مرانه الثاني على نفس الملعب المذكور، وشهد التركيز على إنهاء الهجمات بشكل جيد، من أجل استغلال الفرص التي تتاح للفريق في تسجيل أهداف.

ثم عقد كولر محاضرة فنية بالفيديو للاعبيه، للتأكيد على نقاط القوة والضعف في فريق اتحاد جدة.

وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء الخميس، وكان مفتوحا أمام وسائل الإعلام المختلفة لمدة 15 دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وعقب المران توجه الفريق إلى ملعب الجوهرة الذي سيحتضن لقاء الأهلي مع الاتحاد، من أجل معاينة الملعب وتفقده على الطبيعة، في زيارة استمرت 30 دقيقة.

قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الأهلي لمونديال الأندية يوم 6 ديسمبر الماضي،

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد 7 لاعبين هم كريم نيدفيد، ومحمود متولي، وصلاح محسن، ومحمد الضاوي "كريستو"، وأحمد عبد القادر، ورضا سليم، ومحمد زعلوك.

وضمت قائمة الأهلي 23 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، علي معلول، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"، بيرسي تاو، أنتوني موديست.