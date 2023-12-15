من "جلابية" الزمالك لـ "جبس" الأهلي.. وليد الفراج رجل الآراء المثيرة ضد الأندية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى جمال:

واصل الإعلامي السعودي وليد الفراج، إثارته للجدل بتعليقاته الهجومية والساخرة ضد الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، وذلك قبل مواجهة الفريق الأحمر المنتظرة ضد اتحاد جدة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ولفت وليد الفراج الأنظار إليه بتصريحاته المثيرة للجدل، منذ نوفمبر عام 2021، بعدما سأل الخبير التحكيمي سمير عثمان، عن هوية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يقول عثمان أن اللقاء سيديره حكام مصريين، ورد الفراج: إذا الأهلي سيفوز، مما استفز جماهير القلعة الحمراء.

وأشعل الفراج غضب جماهير الأهلي والزمالك معًا، بعد سخريته من ديربي القاهرة، في شهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أنه ديربي فقط على مستوى جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن لقاء الهلال والنصر أصبح هو ديربي الشرق الأوسط، نظرًا لنقله عبر 40 قناة مختلفة حول العالم.

وأضاف الفراج أنه لا يوجد ديربي بلا جماهير، وأن الدوري المصري يشاهده أهل بلده فقط، بينما الدوري السعودي أصبح على مستوى آخر، مطالبًا الجماهير المصرية بالتكيف على ذلك، مما دفع العديد من مسؤولي الرياضة المصرية والإعلاميين للرد عليه، والدفاع عن مباراة القمة المصرية الشهيرة وقيمتها التاريخية.

وفي الشهر ذاته، رد الفراج بشكل مثير على رسالة أحد مشجعي الزمالك، الذي كان يشتكي من الأزمات التي يتعرض لها الفريق الأبيض على الصعيد المادي والإداري، مشيرًا إلى أنه إذا امتلك الاستقرار مثل الأهلي سيحقق البطولات.

وعلق الفراج على تلك الرسالة، موجهًا سؤالًا للمشجع حول المتسبب في عدم الاستقرار، ومطالبًا بعد ذكر أن السبب هو اتحاد الكرة، وأضاف أنه عندما يشاهد الأهلي يظهر بالبدلة بينما مشاهدة الزمالك تشعرك أنه يرتدي الجلابية، متمنيًا أن تنتهي أزمة الفريق الأبيض.

وعاد الفراج ليتصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث عن تفوق اتحاد جدة تاريخيًا على حساب الأهلي، قبل مواجهة الفريقين المقبلة، مشيرًا إلى أن أحد المشجعين أرسل إليه قصاصة لإبراز خبر حول آخر انتصار للأهلي على الاتحاد، موضحًا أنه كان قبل 46 عامًا، أي حينما كانت تلك الرياضة تلعب بالكرة الجبس.

وأضاف الفراج أن الاتحاد "كعبه عالي" في إشارة لتفوقه التاريخي على الأهلي، وأنه يجب الانتظر لرؤية ما سيحدث في مواجهة عام 2023.