"لا نريد ممارسة الضغط".. مدير الكرة السعودية يكشف تفاصيل التعاقد مع صلاح في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



أكد مايكل إيمينالو، مدير الكرة في رابطة المحترفين السعودية، أنه سيكون من الصعب اقناع محمد صلاح بالانضمام للدوري في الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.



وارتبط جناح ليفربول محمد صلاح بشكل كبير بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في الصيف الماضي، لكنه قرر في النهاية البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وفي تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، قال إيمينالو: "محمد صلاح مثل، ليونيل ميسي وكريم بنزيما، وكريستيانو رونالدو وكيفن دي بروين، هؤلاء هم اللاعبون الذين نريد التعاقد مع أمثالهم".



وأضاف: "لكننا نتفهم أيضًا أن صلاح سعيد بوضعه الحالي، حيث يلعب في نادي تاريخي ورائع مثل ليفربول، ونحن نحترم ذلك كثيرًا ولا نريد أن نبدو وكأننا نمارس أي ضغط عليه".



وأردف: "نحن نحترم ليفربول وفي هذا السيناريو، لن تأتي مبادرة القيام بأي شيء منا، يجب أن يكون هناك اهتمام مشترك من جميع الأطراف المعنية".



واختتم مايكل:"إذا كان محمد صلاح متاحًا، ولديه اهتمام بالقدوم وكل شيء على ما يرام، سأكون سعيدًا للغاية".