اخبار الرياضه

"لا نريد ممارسة الضغط".. مدير الكرة السعودية يكشف تفاصيل التعاقد مع صلاح في يناير

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:


أكد مايكل إيمينالو، مدير الكرة في رابطة المحترفين ، أنه سيكون من الصعب اقناع محمد صلاح بالانضمام للدوري في الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.


وارتبط جناح محمد صلاح بشكل كبير بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في الصيف الماضي، لكنه قرر في النهاية البقاء في الممتاز.


وفي تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، قال إيمينالو: "محمد صلاح مثل، ليونيل وكريم بنزيما، وكريستيانو رونالدو وكيفن دي بروين، هؤلاء هم اللاعبون الذين نريد التعاقد مع أمثالهم".


وأضاف: "لكننا نتفهم أيضًا أن صلاح سعيد بوضعه الحالي، حيث يلعب في نادي تاريخي ورائع مثل ليفربول، ونحن نحترم ذلك كثيرًا ولا نريد أن نبدو وكأننا نمارس أي ضغط عليه".


وأردف: "نحن نحترم ليفربول وفي هذا السيناريو، لن تأتي مبادرة القيام بأي شيء منا، يجب أن يكون هناك اهتمام مشترك من جميع الأطراف المعنية".


واختتم مايكل:"إذا كان محمد صلاح متاحًا، ولديه اهتمام بالقدوم وكل شيء على ما يرام، سأكون سعيدًا للغاية".

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا