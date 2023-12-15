"تفوق على إنيستا وزيدان وبيكهام".. راموس يواصل كتابة التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل المدافع الإسباني سيرجيو راموس، لاعب فريق إشبيلية، هدفا في خسارة فريقه 2-1 أمام لانس الفرنسي ضمن مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي على ملعب بولار دولولي.

وبهذا الهدف رفع راموس عدد أهدافه إلى 136 مع الأندية والمنتخبات بجميع المسابقات، حيث تفوق على عدد من اللاعبين أصحاب الشهرة الكبيرة في خط الوسط والهجوم عبر التاريخ. وفقا "لموقع "ترانسفير ماركت".

وسجل سيرجيو أكثر من أسطورة مركز خط الوسط الإسباني، أندريس إنيستا، الذي يمتلك 104 هدف عبر تاريخه حتى الآن، بالإضافة إلى الإيطالي أندريا بيرلو الذي سجل 86 هدفا في جميع المسابقات.

وفي الأهداف الدولية يمتلك راموس 23 هدفا، أكثر من كارلوس تيفيز الذي يمتلك 13 هدفا فقط مع منتخب الأرجنتين، بجانب ديفيد بيكهام صاحب الـ 17 هدفا مع إنجلترا، بالإضافة إلى فرانشيسكو توتي الذي سجل 9 أهداف فقط مع منتخب إيطاليا.

وعند الحديث عن الأهداف في دوري أبطال أوروبا، سجل سيرجيو 17 هدف أكثر من، الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان الذي يمتلك 14 هدفا، بالإضافة إلى ديفيد فيا الذي سجل 16 هدفا.

الجدير بالذكر أن راموس انتقل إلى إشبيلية في بداية الموسم الجاري قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة إنتقال حر.