"لن تذاع مجاناً ".. 6 قنوات تنقل مباراة الأهلي واتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي اليوم الجمعة الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في المملكة العربية السعودية.

وتنطلق مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

وكان فريق اتحاد جدة تأهل لملاقاة الأهلي عقب تحقيق الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء الماضي.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر في تقديم أداء مميز وتحقيق الفوز للتأهل للدور قبل النهائي وإسعاد الجماهير الحمراء.

وتنقل مباراة الأهلى واتحاد جدة عبر ٦ قنوات جميعها باشتراكات وهي:

تردد قناة SSC 1 HD السعودية الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

القمر: Arabsat

التردد: 12380

الاستقطاب : أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

المعلق: الصوتية الأولى (مدحت شلبي) ، الصوتية الثانية (فهد العتيبي)

تردد قناة TNT Sports 6 البريطانية الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

القمر:Astra 3A

التردد: 11344

الاستقطاب : أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

المباراة أيضًا ستنقل عبر تطبيق شاهد الذي يملك حقوق بث المباريات عن طريق الانترنت.

تردد قناة Max Sport 1 HD البلغارية الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

القمر:Turksat 1C

التردد: 11475

الاستقطاب : عمودي

الترميز: 30000

التصحيح: 3/4

تردد قناة Sport TV1 Portugal البرتغالية الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

القمر:Hispasat 1B/1C/1D

التردد: 12207

الاستقطاب : أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

تردد قناة Arena Sport 1 HD BiH البوسنية الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

القمر:Eutelsat W2

التردد: 11387

الاستقطاب : أفقي

الترميز: 30000

التصحيح: 3/4

تردد قناة Arena Sport 5 HD Serbia الصربية الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

القمر:Astra 3A

التردد: 11798

الاستقطاب : أفقي

الترميز: 30000

التصحيح: 3/4