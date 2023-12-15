"لا أعتقد ذلك".. جوارديولا يكشف موقف هالاند من المشاركة في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة كريستال بالاس، عن آخر أخبار المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند ومدى جاهزيته لكأس العالم للأندية.

وقال بيب: "نأمل أن يتمكن هالاند من السفر إلى المملكة العربية السعودية غدا بعد المباراة، وحينها يمكننا أن نرى ما إذا كان سيلعب المباراة الأولى أم الثانية في كأس العالم للأندية".

وعندما سُئل عما إذا كان هالاند سيشارك أمام كريستال، أضاف: "لا أعتقد ذلك، ولكن ربما يفاجئني لا أحد يعرف".

وعن مدى قلقه على إصابة هالاند، اختتم جوارديولا: "ليس كثيرا، إنها ليست كسر، إنه مجرد إجهاد من ضغط المباريات فقط لا غير".

ويلاقي مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس، غدا السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب الاتحاد.