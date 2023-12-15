"بمشاركة صلاح".. ليفربول يطلق حملة لدعم المحرومين حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلق نادي ليفربول حملة خيرية تحت عنوان "صناع المستقبل" بالتعاون مع الراعي الرسمي للفريق "ستاندرد تشارترد"، من أجل جمع الأموال للبرنامج الذي يحمل نفس الاسم، حيث يمكن للشباب المحرومين حول العالم من صنع مستقبلهم وتعلم مهارات جديدة من أجل تحسين فرصهم في الحصول على وظيفة أو افتتاح أعمال تجارية خاصة بهم.

وكشف الريدز عن طرح القمصان التي سيرتديها لاعبو الفريق في المباراة المقبلة أمام مانشستر يونايتد، للبيع في مزاد علني، على أن تخصص أرباحه من أجل الأغراض الخيرية.

وسيرتدي فريق ليفربول ومن ضمنهم صلاح في مباراة مانشستر يونايتد المقبلة، إصدار خاص من القمصان التي تحمل شعار حملة "صناع المستقبل"، وبعد المباراة سيقوم كل اللاعبين بالتوقيع عليها قبل عرضها في المزاد.

على أن ستكون قمصان الفريق متاحة للمزايدة اعتبارا من يوم 18 ديسمبر على موقع إلكتروني مخصص لهذه الحملة، ويستمر المزاد حتى 23 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر، يلاقي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.