الزمالك يكلف “نصوحي" برئاسة بعثة الفريق في أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كلف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق في أنجولا لمواجهة ساجرادا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه الفريق الأبيض ساجرادا الأنجولي، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 20 ديسمبر الجاري.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

ويستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته غداً السبت ، على ملعب النادي بعدما منح الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الجمعة، عقب الخسارة من المصري أمس الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.