"الكونفدرالية غير".. بركات يعلق على هزيمة الزمالك من المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - علق محمد بركات، نجم الأهلي السابق على خسارة الزمالك من فريق المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري العام.

وقال محمد بركات في لقاء تلفزيوني على قناة المحور: "المشاركة في البطولات الإفريقية أثرت على نتائج الفرق في الدوري العام مثل الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر".

أكمل: "المشاركة في بطولة الكونفدرالية بالتأكيد غير، والزمالك يعاني من نزيف نقاط في الدوري العام، ولم يكن في تركيز المباريات السابقة خلال مباراة المصري".

وأضاف: "معتمد جمال قدم مباريات قوية في مختلف المسابقات، والفريق كانت لديه روح جديدة، ولكن إصرار الزمالك في المباراة لم يظهر، والبداية كانت مبشرة، وفريق المصري لم يتمكن بالخروج بالكرة من ملعبه، والزمالك لم يستغل ظروف المباراة، وبدايته الجيدة".

وأوضح: "الإصرار والروح لم يكونوا موجودين من لاعبي الزمالك ولم يكونوا في أفضل حالاتها، والتغييرات لم تضيف شيء، وكان على الفريق أن يقدم الأفضل".

وأتم تصريحاته: "لاعبو المصري خاضوا المباراة بوعي تكتيكي كبير، ومحمد عبد الكريم، المدرب المساعد للفريق البورسعيدي، نجح في إدارة المباراة بشكل كبير، واعتبره نجم المباراة".