شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تساؤلات تكشف أسباب مشاركة الزمالك فى الدورة الودية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادى الزمالك على خوض معسكر خارجى بدولة الإمارات، يلعب فيه الفريق الأبيض دورة ودية من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل خلال فترة توقف الدورى التي ينشغل فيها المنتخب الوطنى بالمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويسلط ”الخليج 365”، فى سلسلة "س و ج" التى يقدمها بشكل يومى للقراء، الضوء على تفاصيل دورة الزمالك الودية..

س: ما هي الفرق المشاركة في دورة الإمارات الودية؟

ج: الزمالك المصرى، الاتفاق السعودى، الوحدة الإماراتى، وأم صلال القطرى.

س: متى تبدأ دورة الإمارت الودية؟

ج: فى الفترة من 18 يناير حتى 24 يناير المقبل.

س: ما هو موعد أول مباراة للزمالك فى الدورة؟

ج: يفتتح الزمالك مبارياته فى بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18حتى 24 يناير المقبل، بمواجهة فريق الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقى الاتفاق السعودى نظيره أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

س: هل يحصل الزمالك على مقابل مالى نظير مشاركته فى الدورة؟

ج: تقرر منح نادى الزمالك مبلغاً مالياً مجزياً مقابل المشاركة فى هذه البطولة الودية في يناير المقبل بالمشاركة مع 3 أندية أخرى.

س: ما هو هدف الزمالك من المشاركة فى الدورة الودية؟

ج: شدد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف العام على ملف الكرة، على أن مشاركة الفريق فى البطولة بهدف الاستفادة الفنية، خاصة أن الإدارة تسعى لبناء فريق قوي الفترة المقبلة.

وأوضح أن الجهاز الفني سيستفيد من البطولة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين وتجهيز الفريق خلال فترة توقف الدوري بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

س: هل حدد الزمالك موعد السفر إلى الإمارات؟

ج: لم يستقر الزمالك على موعد السفر إلى الإمارات لارتباطه بمواجهة سيراميكا فى الدورى المقرر لها فى الثانى من يناير المقبل، قبل التوقف الدولى، وبعدها سيحدد الفريق الأبيض موعد السفر.