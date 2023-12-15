شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يتفوق على الأهلى في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي في الثامنة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، أحد أهم الاختبارات الكروية هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على اتحاد جدة السعودي بملعب الأخير في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية، وتأهل فريق اتحاد جدة لمواجهة الليلة بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي في افتتاح البطولة.

وتبلغ القيمة التسويقية لاتحاد جدة السعودى 144.43 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.45 مليون يورو.

تأهل فريق اتحاد جدة لمواجهة الليلة بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي في افتتاح البطولة.

ويديرمباراة الليلة الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا ويعاونه كلا من خورخي أوريجو (حكم مساعد أول)، بالإضافة إلى توليو مورينو (حكم مساعد ثاني)، وكذلك النيوزيلاندي كامبل كيرك (حكم رابع).

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الليلة من أجل ضرب عدة عصافير بحجر واحد يأتي في مقدمتها ، الصعود للدور التالي واستكمال المشوار في البطولة العالمية بحثاً عن إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة إنجازاته في مونديال الأندية والتي تمثلت في الحصول على الميدالية البرونزية 3 مرات.