شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكلف رامى نصوحى برئاسة بعثة الفريق فى أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق فى أنجولا، استعداداً لخوض مباراة ساجرادا المقبلة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها 20 ديسمبر الجاري.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

وكان الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الجمعة، عقب خوض مباراة المصري أمس الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.