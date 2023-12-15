شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يُكافئ لاعبى المصرى بعد الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة لمدة 3 أيام بعد الفوز على الزمالك بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ويستأنف الفريق تدريباته الاثنين المقبل داخل معسكره بالقاهرة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في اللقاء المقرر له بداية يناير المقبل.

وتغلب النادي المصري على الزمالك بهدف نظيف في مباراة الجولة التاسعة من الدوري، سجله الجزائري غيلاس قناوي لاعب المصري.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.