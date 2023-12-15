شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: مباراة ريال مدريد سبب رحيل محمد شريف عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع حسن مصطفى، لاعب خط وسط النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر سيهزم اتحاد جدة فى لقاء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة بالدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية.

وقال لاعب خط وسط النادي الأهلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "أعتقد أن المارد الأحمر سيقدم مباراة جيدة ويحقق الفوز اليوم، خاصة أن الأهلي يقدم مباريات كبيرة حينما يواجه خصوما قوية، وكولر يجيد الدفاع واللعب على المرتدات فى مواجهة الكبار".

وأضاف حسن مصطفى، "الأهلي فى النسخة الأخيرة من كأس العالم ظهر بصورة جيدة، رغم الخسارة من ريال مدريد، كان الأهلي منافس قوى له، وهدد مرمى ريال مدريد في أول 20 دقيقة عن طريق محمد شريف، وأعتقد أن أحد أهم أسباب رحيل محمد شريف عن الأهلي هو إضاعته هدفين محققين خلال هذه المباراة".