شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: مباراة ريال مدريد سبب رحيل محمد شريف عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
وقال لاعب خط وسط النادي الأهلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "أعتقد أن المارد الأحمر سيقدم مباراة جيدة ويحقق الفوز اليوم، خاصة أن الأهلي يقدم مباريات كبيرة حينما يواجه خصوما قوية، وكولر يجيد الدفاع واللعب على المرتدات فى مواجهة الكبار".
وأضاف حسن مصطفى، "الأهلي فى النسخة الأخيرة من كأس العالم ظهر بصورة جيدة، رغم الخسارة من ريال مدريد، كان الأهلي منافس قوى له، وهدد مرمى ريال مدريد في أول 20 دقيقة عن طريق محمد شريف، وأعتقد أن أحد أهم أسباب رحيل محمد شريف عن الأهلي هو إضاعته هدفين محققين خلال هذه المباراة".
وأكد حسن مصطفى، لاعب خط وسط النادي الأهلي السابق، أن بإمكان كتيبة مارسيل كولر تحقيق إنجاز جديد، في كأس العالم للأندية، رغم تراجع مستواه محليا وأفريقيا خلال الفترة الأخيرة قائلا، "الظروف كانت مختلفة معنا في المشاركة الأولى عام 2005 وكذلك 2006، لعبنا البطولتين في اليابان وكان هناك فارق التوقيت كبيرا بين القاهرة وطوكيوـ وهذا أثر علينا تحديدا في أول مشاركة عام 2005".
وأضاف حسن مصطفى، "فى المشاركة الأولى ذهبنا إلى اليابان قبل البطولة بـ 3 أيام ووجدنا اليوم متغيرا، وذلك أثرا علينا بكل تأكيد لدرجة جعلتنا نذهب للمران ونحن نائمون في الحافلة ونعود من المران ونحن نائمون أيضا، ولم نكن نستطيع النوم ليلا، وبالطبع انعكس ذلك على الأداء بشكل واضح وخسرنا المباراتين".
وأكمل لاعب الأهلي السابق، "فى المشاركة الثانية عام 2006 تعلمنا من الدرس وسافرنا إلى اليابان قبل البطولة بوقت طويل، وهذا جعلنا نتأقلم مع الأجواء وفارق التوقيت، لذلك الأداء تغير تماما وحصدنا أول ميدالية في تاريخ الأهلي بكأس العالم للأندية".
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