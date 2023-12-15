7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 15-12-2023 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة أحد أهم الاختبارات الكروية هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على اتحاد جدة السعودي بملعب الأخير.

الفحص طبى يحسم موقف عمر جابر ومحمود علاء من مباراة ساجرادا

يخضع محمود علاء وعمر جابر، ثنائى الزمالك، لفحص طبي خلال الساعات القادمة لتحديد موقفهما من مواجهة ساجرادا الأنجولى، بعد معانتهما من الإصابة التي تهدد مشاركتهما أمام بطل أنجولا الأربعاء المقبل فى الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية. كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، حقيقة طلب مسئولي الزمالك قطع إعارة أسامة فيصل وعودته إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكداً أن هذه الأنباء لا صحة لها. أعلنت الشركة المسئولة عن تنظيم بطولة أبو ظبى الودية الدولية تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى حضره مسئولو نادى الزمالك للإعلان عن تدشين البطولة والفرق المشاركة بها، والتي من المقرر إقامتها فى الفترة من 18 إلى 24 يناير.

قررت إدارة نادي بيراميدز توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق بعد التعادل المخيب للآمال أمام بلدية المحلة فى الدوري الممتاز. وتعادل بيراميدز مع بلدية المحلة بهدفين لكل منهما فى لقاء الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز والذي أقيم باستاد الدفاع الجوي.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانًا خفيفًا فى فندق الإقامة بمدينة جدة، استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا فى المملكة العربية السعودية.