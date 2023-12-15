7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 15-12-2023 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة أحد أهم الاختبارات الكروية هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على اتحاد جدة السعودي بملعب الأخير.
الفحص طبى يحسم موقف عمر جابر ومحمود علاء من مباراة ساجرادا
يخضع محمود علاء وعمر جابر، ثنائى الزمالك، لفحص طبي خلال الساعات القادمة لتحديد موقفهما من مواجهة ساجرادا الأنجولى، بعد معانتهما من الإصابة التي تهدد مشاركتهما أمام بطل أنجولا الأربعاء المقبل فى الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية.
كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، حقيقة طلب مسئولي الزمالك قطع إعارة أسامة فيصل وعودته إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكداً أن هذه الأنباء لا صحة لها.
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانًا خفيفًا فى فندق الإقامة بمدينة جدة، استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا فى المملكة العربية السعودية.
الأهلي يسعى لاصطياد "نمور" اتحاد جدة فى قمة عربية بمونديال الأندية.. الليلة
يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة أحد أهم الاختبارات الكروية هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على اتحاد جدة السعودي بملعب الأخير في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في السعودية، وتأهل فريق اتحاد جدة لمواجهة الليلة بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي في افتتاح البطولة.
يستضيف طلائع الجيش نظيره المقاولون العرب في السادسة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile)، ويتطلع الفريقين لحصد النقاط الثلاثة .
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