شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يكشف كواليس ترشيحه للحصول على رخصة التدريب "برو" كأول مدرب مصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، كواليس ترشيحه للحصول على رخصة التدريب الدولية "برو" كأول مدرب مصري يحصل على تلك الرخصة.

وقال علي ماهر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، تم ترشيحي لهذه الرخصة من قبل الاتحاد الأفريقي وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للكابتن الكبير، جمال فتحى، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقى لكرة القدم على ترشيحى لحضور دبلومة الكاف للحصول على الرخصة الأفريقية pro، وأتمنى أن أكون على مستوى الاختيار.

وأضاف مدرب المصري، "هناك مرحلة ثانية لم يتم تحديد موعدها للحصول على تلك الرخصة، وظروف الطيران منعتني من قيادة مباراة الزمالك من الملعب، لذا اعتمدنا على التواصل عبر الهاتف، ولاعبو المصري كانوا على قدر المسؤولية والجماهير تنتظر منهم المزيد فى المباريات المقبلة ولدينا طموحات كبيرة.

وهنأ مجلس إدارة النادي المصري علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي، بترشيحه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للحصول على رخصة التدريب الدولية "برو" وذلك من خلال الدورة التدريبية المقامة بالمملكة المغربية حاليًا، كأول مدرب مصري يحصل على تلك الرخصة التي تُعد الأولى على مستوى العالم.