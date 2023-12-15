الامارات | تشافي: برشلونة قادر على إحراز 4 ألقاب الموسم الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بشر مدرب فريق برشلونة، تشافي، جماهيره بأن القادم أفضل، على الرغم من المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق، بسبب توالي الهزائم، واحتلاله مركزا رابعا في الدوري الإسباني "الليغا". ونقلت صحيفة "سبورت" الكاتالونية عن تشافي قوله أنه رغم "الأجواء غير الإيجابية السائدة حاليا في النادي ووسط جماهيره، ورغم اللوم الذي يتعرض له هو واللاعبين باستمرار، لكنه واثق بأن الفريق يستطيع إحراز 4 ألقاب في الموسم الجاري"، مشيرا إلى أن لديه القدرة والإمكانات للتتويج في دوري أبطال أوروبا، والحفاظ على لقب الليغا، وكذلك كأس الملك، وأيضا كأس السوبر الإسباني.

وقال إنه يريد من المنتقدين أن يقيموا عمله بنهاية الموسم، وليس في منتصفه، كما قال إنه لا يهمه المجد الشخصي، بقدر أن ينجح الفريق، مطالبا أنصار النادي وكل أسرة برشلونة بأن يتحدوا في هذه الظروف الصعبة. ويحل برشلونة غدا ضيفا على فالنسيا، ويحتل المركز الرابع في الليغا بـ 34 نقطة، بفارق 7 نقاط عن جيرونا الأول، وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الثاني.