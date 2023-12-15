الارشيف / اخبار الرياضه

بث مباشر يلا شوت مباراة الهلال والوحدة الآن في الدوري السعودي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم لكم بوابة الخليج 365 خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والوحدة الجارية الآن على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في إطار منافسات الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت تشكيلة الهلال للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد - كوليبالي – علي البليهي – محمد البريك

الوسط: روبن نيفيز - سافيتش - مالكوم – سالم الدوسري - ميشيل

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش 

وجاء على مقاعد البدلاء كل من: الوطيان - تمبكتي - الشهراني - كنو - مصعب - ناصر - القحطاني - الحمدان - الشهري.

يتربع فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 44 نقطة حصدها من 14 فوز وتعادلين، بينما يحتل فريق الوحدة المركز التاسع برصيد 22 نقطة حصدها من 7 انتصارات تعادل.

مشاهدة بث مباشر الهلال والوحدة من هنا

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا