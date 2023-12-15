شاهد.. مناوشات كوميدية بين جماهير الأهلي والاتحاد قبل المواجهة المونديالية

ياسر رشاد - القاهرة - شهد محيط ملعب مباراة الأهلي والاتحاد السعودي التي تنطلق بعد قليل في كأس العالم للأندية مناوشات كوميدية بين جماهير الفريقين، قبل ساعات من اللقاء المرتقب في الدوري ربع النهائي من مونديال الأندية.

ما قبل المباراة..

تحدث أحد مشجعي فريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة السعودي في لقاء تليفزيوني قائلا:"الاتحاد دايمًا كعبه عالي على الأهلي في المواجهات السابقة".



وفي حادثة مبهجة مفاجئة قطع الحديث مشجع أهلاوي قائلًا:"دا كان في السابق، والنهاردة 3/1 للأهلي في عُقْر دارهم".

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

وتقام مباراة الأهلي ونظيرهاتحاد جدة في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري .

وتأهل اتحاد جدة السعودي الذي يضم بصفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، لربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، فى افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.

ويواجه الفائز من مباراة الاهلى واتحاد جدة بالدور قبل النهائي، مع فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، فيما يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، مع الفائز من مباراة أوراوا ريد دياموندز وليون.