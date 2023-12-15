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21 لاعباً فى قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة إنبى بدوري nile

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القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها غدا السبت باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من دوري nile.

 

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

 

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم، محمد عمار، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، محمد نصر، محمد دسوقى، أحمد محسن

الوسط: عماد حمدى، محمد بيومي، محمد حسن، صالح جمعة، مروان حمدى، نادر فرج، محمد عبد السميع، عمر الساعي، عمرو السعيد، عبد الرحمن مجدى

الهجوم: ياو أنور، باسم مرسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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