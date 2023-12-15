"السيتي في الصدارة".. اليويفا يعلن تصنيف أفضل الأندية في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" التصنيف الجديد لأفضل 20 فريق في أوروبا، حيث جاء مانشستر سيتي على رأس القائمة، بينما احتل برشلونة المركز الثاني عشر.

وجاءت قائمة أفضل 20 فريق في العالم كالآتي:

1.مانشستر سيتي

2.بايرن ميونيخ

3.ريال مدريد

4️.باريس سان جيرمان

5️.ليفربول

6️.إنتر ميلان

7️. آر بي لايبزيج

8️.تشيلسي

9️.مانشستر يونايتد

10.روما

1️1.بوروسيا دورتموند

1️2.برشلونة

1️3.أتلتيكو مدريد

1️4.إشبيلية

1️5.يوفنتوس

1️6.نابولي

1️7.فياريال

1️8.بورتو

1️9.باير ليفركوزن

2️0.بنفيكا

وأُصدر هذا التصنيف بناء على مستويات الأندية الأوروبية خلال آخر خمس سنوات.

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