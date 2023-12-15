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"السيتي في الصدارة".. اليويفا يعلن تصنيف أفضل الأندية في أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" التصنيف الجديد لأفضل 20 فريق في أوروبا، حيث جاء مانشستر سيتي على رأس القائمة، بينما احتل المركز الثاني عشر.

وجاءت قائمة أفضل 20 فريق في العالم كالآتي:

1.مانشستر سيتي

2.بايرن ميونيخ

3.

4️.باريس سان جيرمان

5️.

6️.إنتر ميلان

7️. آر بي لايبزيج

8️.

9️.مانشستر يونايتد

10.روما

1️1.بوروسيا دورتموند

1️2.برشلونة

1️3.أتلتيكو مدريد

1️4.إشبيلية

1️5.يوفنتوس

1️6.نابولي

1️7.فياريال

1️8.بورتو

1️9.باير ليفركوزن

2️0.بنفيكا

وأُصدر هذا التصنيف بناء على مستويات الأندية الأوروبية خلال آخر خمس سنوات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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