ذكرى سيئة للزمالك مع حكم مباراة ساجرادا الأنجولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أخطر الاتحاد الأفريقية لكرة القدم "كاف" الزمالك بطاقم تحكيم مباراته ضد ساجرادا الأنجولي، في الجولة الرابعة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

ويدير لقاء الزمالك وساجرادا السنغالي عيسى سي ويعاونه الحاجي ماليك سامبا ونوح بانجورا، ويكون الحكم الرابع أدلبرت ضيوف، ويراقب المباراة الجنوب أفريقي بينيت كينث بايلي.

ويحمل حكم المباراة عيسى سي ذكرى سيئة لجماهير الزمالك، إذ أدار لقاء الأبيض ضد شباب بلوزداد الجزائري في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وخسر الزمالك المباراة التي أقيمت في القاهرة بهدف دون رد، واحتل بلوزداد المركز الثاني في المجموعة الرابعة، فيما احتل الزمالك المركز الثالث وودع البطولة.

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