كهربا يقود هجوم الأهلي في مواجهة الاتحاد السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه الأهلي نظيره اتحاد جدة السعودي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2033، وتقام المباراة على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السعودي، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

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