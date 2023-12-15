بعثة الأهلي تتجه إلى ملعب الجوهرة لمواجهة اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، من فندق الإقامة إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة، استعداد لمباراته ضد اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وعقد مراسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة مع اللاعبين بالفيديو، قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودية، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

اقرأ أيضًا:

"العودة للديار".. كهربا وحجازي في كلاسيكو العرب

"لن تذاع مجاناً ".. 6 قنوات تنقل مباراة الأهلي واتحاد جدة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد في كأس العالم للأندية