حجازي يتحدى كهربا.. التشكيل الرسمي لاتحاد جدة أمام الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودى، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة نظيره النادي الأهلي بطل أفريقيا، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

وجاء تشكيل اتحاد جدة، كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي.

الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو.

الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما.