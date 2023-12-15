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الأهلي واتحاد جدة.. الأهلي يتقدم بهدف معلول بعد مرور 35 دقيقة في المونديال

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ياسر رشاد - القاهرة - مرت نصف ساعة على احداث مباراة الاهلى واتحاد جدة التى تجمع الفريقين على ملعب الجوهرة ضمن منافسات بطولة كأس العالم التى تقام في المملكة العربية .

ونجح على معلول فى تسجيل هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 21 عن طريق ضربة جزاء سددها صاروخية لتسكن شباك اتحاد جدة السعودي وتعلن تقدم المارد الأحمر.

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تألق محمد الشناوى..

وتمكن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في التصدى لتسديدة صاروخية من رومارينو لاعب اتحاد جدة، من داخل منطقة جزاء المارد الأحمر في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

وانطلقت المواجهة العربية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في جدة بالممكلة العربية السعودية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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