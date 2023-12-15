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منتخب مصر للشباب يفوز على الاتصالات بثنائية في ختام معسكره بالقاهرة

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ياسر رشاد - القاهرة - اختتم منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، معسكره بالقاهرة اليوم الجمعة بفوز علي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصرية للاتصالات - الذي يلعب بدوري المحترفين - بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينها علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة .

 سجل هدفي منتخب مصر في شباك الاتصالات محمد السيد ومحمد عماد لاعبي المنتخب ، ولعب رياض بتشكيلين مختلفين علي مدار شوطي اللقاء وذلك لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين .

كان معسكر منتخب مصر للشباب انطلق الأحد الماضي بمشاركة 28 لاعبا بينهم أكثر من لاعب جديد في اطار خطة الجهاز الفني لاختبار أكبر عدد من اللاعبين وانتقاء الأفضل من بينهم .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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