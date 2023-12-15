محمد هاني يعادل رقم أبوتريكة ووائل جمعة في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح محمد هاني الظهير الأيمن لفريق الأهلي في معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الثلاثي محمد أبو تريكة ووائل جمعة وحسام عاشور كأكثر اللاعبين في تاريخ القلعة الحمراء مشاركة في مباريات ببطولة كأس العالم للأندية.

وتساوى محمد هاني مع محمد أبوتريكة ووائل جمعة وحسام عاشور ويصبح الأكثر مشاركة في تاريخ الأهلي بمونديال الأندية برصيد 11 مباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في جدة بالممكلة العربية السعودية

بينما جاء تشكيل الأهلي للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا"

بينما جاءت تشكيلة الاتحاد للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: زكريا هوساوي / حسن كادش / أحمد حجازي / مهند الشنقيطي

الوسط: فيصل الغامدي / فابينهو / نجولو كانتي

الهجوم: كورنادو / كريم بنزيما / رومارينهو