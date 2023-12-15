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تشكيل الأهلي أمام اتحاد جدة.. كوكا بدلا من ديانج.. وكهربا يقود الهجوم

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام اتحاد جدة فى الثامنة مساء اليوم فى ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيل الأهلي جاء كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

 

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

 

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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