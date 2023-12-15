شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام اتحاد جدة.. كوكا بدلا من ديانج.. وكهربا يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام اتحاد جدة فى الثامنة مساء اليوم فى ربع نهائي كأس العالم للأندية. تشكيل الأهلي جاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول. خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور. الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

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