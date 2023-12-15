شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يهزم الفريق الأول بالاتصالات 2/1 فى ختام معسكره بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر للشباب، بقيادة وائل رياض، معسكره بالقاهرة اليوم، الجمعة، بفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصرية للاتصالات - الذي يلعب بدوري المحترفين - بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينها علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة .

سجل هدفي منتخب مصر فى شباك الاتصالات محمد السيد ومحمد عماد، ولعب رياض بتشكيلين مختلفين على مدار شوطي اللقاء لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين.

وكان معسكر منتخب مصر للشباب انطلق الأحد الماضي بمشاركة 28 لاعبا بينهم أكثر من لاعب جديد في إطار خطة الجهاز الفني لاختبار أكبر عدد من اللاعبين وانتقاء الأفضل من بينهم.