شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم يفوز بمنصب نائب رئيس اللجنة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد منذ قليل اجتماع الجمعية العمومية العادية لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، وذلك بمقر اللجنة البارالمبية باستاد القاهرة الدولي. وتم اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتقرير مجلس الإدارة الذي أوضح إنجازات عديدة للمجلس والبطولات التي حققتها الاتحادات الرياضية، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية، وتم الموافقة على القوائم المالية واعتمادها، وانتخاب المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة.

وترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، وأعضاء مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع حضور المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي ، ممثلًا للجمعية العمومية في الانتخابات، بالإضافة إلى حضور أحمد مصطفى مندوبًا من اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب للتنمية الرياضية، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية.

وفاز أحمد آدم بمنصب نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بعدما حصل على 7 أصوات مقابل 3 أصوات لسامح السيد، مقابل صوت واحد فقط باطل.

حضر الاجتماع 11 هيئة رياضية هى: “الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، الاتحاد المصري للاعبين ذوي الشلل الدماغي، الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، الاتحاد المصري لتنس الطاولة، اتحاد الريشة الطائرة، اتحاد الترايثلون، اتحاد الدراجات، اتحاد القوس والسهم، اتحاد التايكوندو”.

وفي كلمته خلال الجمعية العمومية، وجه الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، الشكر والتقدير لجميع أعضاء الجمعية العمومية العادية، مؤكدًا على أن الهدف الأساسي هو الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات.