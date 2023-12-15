شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة هدافي الأهلى فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة اتحاد جدة السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى اليوم مع اتحاد جدة السعودي فى الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية، وتقام المباراة فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الملك عبد الله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الأهلى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة. بينما يشارك اتحاد جدة فى كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه، بينما يخوض مانشستر سيتى لأول مرة.

وسبق وفاز محمد أبو تريكة بلقب هداف نسخة 2006 والتي أقيمت باليابان برصيد 3 أهداف، كما فاز ياسر إبراهيم بلقب هداف نسخة 2022 برصيد هدفين، ومعه كل من رافائيل فيجا من بالميراس البرازيلي وروميلو لوكاكو من تشيلسي الانجليزي وعبد الله ديابي من الجزيرة الإماراتي.

ويتساوى محمد أبو تريكة وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر فى تسجيل "هدفين" لكل منهم فى مباراة واحدة، حيث سجل أبو تريكة هدفين فى مرمى كلوب أمريكا المكسيكي نسخة 2006، وسجل ياسر إبراهيم هدفين فى مرمى الهلال السعودي نسخة 2021، وسجل أحمد عبد القادر هدفين في مرمى فلامنجو البرازيلي نسخة 2022.