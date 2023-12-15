شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة التسويقية.. الأهلي يتفوق فى المحليين.. والمحترفون يرجحون كفة اتحاد جدة والان مع تفاصيل الخبر
ووصلت القيمة التسويقية لفريق الاتحاد السعودي إلى 114.43 مليون يورو، فيما بلغت القيمة التسويقية لفريق الأهلي 30.45 مليون يورو، ويأتي التفاوت فى القيمة التسويقية للفريقين بفضل السياسة التي انتهجتها الفرق السعودية مؤخرا في التعاقد مع نجوم عالميين، أمثال كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو وجوتا ولويز فيليب ورومارينيو.
وعلى الرغم من التفاوت بين الأهلي واتحاد جدة، إلا أن القيمة التسويقية للاعبين المحليين في صفوف الفريقين تصب فى صالح القلعة الحمراء، حيث تبلغ قيمة أعلى لاعب محلي فى قائمة الأهلي وهو محمد عبد المنعم 3 ملايين يورو، بينما أغلى لاعب محلي فى صفوف الاتحاد هو عبد الرحمن العبود بقيمة 1.3 مليون يورو.
وجاءت القيمة التسويقية للاعبي الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي 2.5 مليون يورو
مصطفى شوبير 150 ألف يورو
حمزة علاء 50 ألف يورو
محمد عبد المنعم 3 ملايين يورو
ياسر إبراهيم 500 ألف يورو
رامي ربيعة 400 ألف يورو
علي معلول 1.2 مليون يورو
كريم الدبيس 100 ألف يورو
محمد هاني 1.2 مليون يورو
أكرم توفيق 1 مليون يورو
أحمد نبيل كوكا 100 ألف يورو
خالد عبد الفتاح 400 ألف يورو
اليو ديانج 4.5 مليون يورو
مروان عطية 1.2 مليون يورو
إمام عاشور 2 مليون يورو
عمرو السولية 900 ألف يورو
أفشة 1.5 مليون يورو
حسين الشحات 900 ألف يورو
طاهر محمد 400 ألف يورو
بيرسي تاو 1.5 مليون يورو
كريم فؤاد 400 ألف يورو
أنتوني موديست 700 ألف يورو
محمود كهربا 800 ألف يورو
وجاءت القيمة التسويقية لفريق الاتحاد السعودي كالتالي:
مارسيلو جروهي 500 ألف يورو
عبد الله المعيوف 50 ألف يورو
أسامة المرمش 25 ألف يورو
لويز فيليب 15 مليون يورو
أحمد حجازي 2.5 مليون يورو
عمر هوساوي 50 ألف يورو
أحمد بامسعود 900 ألف يورو
زكريا هوساوي 325 ألف يورو
حسن قادش 200 ألف يورو
مهند الشنقيطي 300 ألف يورو
فابينيو 38 مليون يورو
نجولو كانتي 12 مليون يورو
فيصل الغامدي 300 ألف يويو
إيجور كورنادو 6 مليون يورو
سلطان الفرحان 175 ألف يورو
مد الله العليان 500 ألف يورو
مروان الشافي 100 ألف يورو
جوتا 11 مليون يورو
عبد الرحمن العبود 1.3 مليون يورو
صالح العمري 1 مليون يورو
كريم بنزيما 15 مليون يورو
رومارينيو 4.2 مليون يورو
عبد الرزاق حمد الله 3 ملايين يورو.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز