شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة التسويقية.. الأهلي يتفوق فى المحليين.. والمحترفون يرجحون كفة اتحاد جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين كبير بين القيمة التسويقية لفريقي الأهلي واتحاد جدة السعودي، قبل المباراة التى تجمعهما فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الجوهرة المشعة فى ربع نهائي كأس العالم للأندية، في قمة عربية مونديالية ستشهد ندية وإثارة من جانب الفريقين، لرغبتهما في تحقيق مستوى قوي بالبطولة العالمية.

ووصلت القيمة التسويقية لفريق الاتحاد السعودي إلى 114.43 مليون يورو، فيما بلغت القيمة التسويقية لفريق الأهلي 30.45 مليون يورو، ويأتي التفاوت فى القيمة التسويقية للفريقين بفضل السياسة التي انتهجتها الفرق السعودية مؤخرا في التعاقد مع نجوم عالميين، أمثال كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو وجوتا ولويز فيليب ورومارينيو.

وعلى الرغم من التفاوت بين الأهلي واتحاد جدة، إلا أن القيمة التسويقية للاعبين المحليين في صفوف الفريقين تصب فى صالح القلعة الحمراء، حيث تبلغ قيمة أعلى لاعب محلي فى قائمة الأهلي وهو محمد عبد المنعم 3 ملايين يورو، بينما أغلى لاعب محلي فى صفوف الاتحاد هو عبد الرحمن العبود بقيمة 1.3 مليون يورو.

وجاءت القيمة التسويقية للاعبي الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي 2.5 مليون يورو

مصطفى شوبير 150 ألف يورو

حمزة علاء 50 ألف يورو

محمد عبد المنعم 3 ملايين يورو

ياسر إبراهيم 500 ألف يورو

رامي ربيعة 400 ألف يورو

علي معلول 1.2 مليون يورو

كريم الدبيس 100 ألف يورو

محمد هاني 1.2 مليون يورو

أكرم توفيق 1 مليون يورو

أحمد نبيل كوكا 100 ألف يورو

خالد عبد الفتاح 400 ألف يورو

اليو ديانج 4.5 مليون يورو

مروان عطية 1.2 مليون يورو

إمام عاشور 2 مليون يورو

عمرو السولية 900 ألف يورو

أفشة 1.5 مليون يورو

حسين الشحات 900 ألف يورو

طاهر محمد 400 ألف يورو

بيرسي تاو 1.5 مليون يورو

كريم فؤاد 400 ألف يورو

أنتوني موديست 700 ألف يورو

محمود كهربا 800 ألف يورو

وجاءت القيمة التسويقية لفريق الاتحاد السعودي كالتالي:

مارسيلو جروهي 500 ألف يورو

عبد الله المعيوف 50 ألف يورو

أسامة المرمش 25 ألف يورو

لويز فيليب 15 مليون يورو

أحمد حجازي 2.5 مليون يورو

عمر هوساوي 50 ألف يورو

أحمد بامسعود 900 ألف يورو

زكريا هوساوي 325 ألف يورو

حسن قادش 200 ألف يورو

مهند الشنقيطي 300 ألف يورو

فابينيو 38 مليون يورو

نجولو كانتي 12 مليون يورو

فيصل الغامدي 300 ألف يويو

إيجور كورنادو 6 مليون يورو

سلطان الفرحان 175 ألف يورو

مد الله العليان 500 ألف يورو

مروان الشافي 100 ألف يورو

جوتا 11 مليون يورو

عبد الرحمن العبود 1.3 مليون يورو

صالح العمري 1 مليون يورو

كريم بنزيما 15 مليون يورو

رومارينيو 4.2 مليون يورو

عبد الرزاق حمد الله 3 ملايين يورو.